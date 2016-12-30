Максим Канунников и Дмитрий Полоз могут перейти в «Спартак»

Московский «Спартак» планирует провести обширную трансферную кампанию предстоящей зимой. Об этом сообщают российские СМИ.

Как стало известно, руководство красно-белых заинтересовано в приобретении нападющего «Рубина» Максима Канунникова и полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза. Переговоры между москвичами и двумя вышеперечисленными клубами начнутся в первые дни января.

В нынешнем сезоне форвард казанцев провел за команду 12 игр и забил 4 гола. На счету хавбека «Ростова» столько же забитых мятей в 14 матчах РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: BobSoccer