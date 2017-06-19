Максим Канунников близок к переходу в «Спартак»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». По информации источника, стороны близки к успешному завершению переговоров.

Сообщается, что 25-летний россиянин рассматривается красно-белыми в качестве замены Роману Зобнину, который получил тяжелую травму колена и выбыл на полгода.

По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»