Максим Канунников близок к переходу в «Спартак»

Автор: Евгений Морозов 0

Максим Канунников

Нападающий «Рубина» Максим Канунников во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». По информации источника, стороны близки к успешному завершению переговоров.

Сообщается, что 25-летний россиянин рассматривается красно-белыми в качестве замены Роману Зобнину, который получил тяжелую травму колена и выбыл на полгода.

По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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