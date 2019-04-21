Максим Калиниченко: «Хочу, чтобы дурдом в «Спартаке» поскорее закончился и все встало на понятные рельсы»

Экс-игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поздравил бывший клуб с днем рождения и обратился к красно-белым с пожеланиями. 18 апреля ФК «Спартак» отметил 97 лет со дня основания, а 19 апреля одноименному спортивному обществу исполнилось 84 года.

«Я люблю «Спартак» и только хорошее могу сказать о том времени, которое я провел в команде. Сегодня всем нам нужны победы и нужна адекватность, причем адекватность всех: болельщиков, руководства, футболистов. Ее явно не хватает. Мы – я имею в виду «Спартак», себя от него не отделяю, так как он глубоко во мне – погрязли в каких-то внутренних разборках. Я хочу, чтобы это наконец-то закончилось, чтобы можно было просто наслаждаться футболом в исполнении любимой команды и не слушать, не смотреть вот эти все склоки, передряги, которых в последние годы настолько много, насколько только может быть. Наверное, ни в одной команде мира такого нет. Я хочу, чтобы этот дурдом поскорее закончился и все встало на понятные рельсы. Пока этого не происходит, пока лишь горечь какая-то. Так что желаю здоровья и процветания – именно здоровья в первую очередь нужно пожелать и клубу, и команде», – сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом еженедельника «Футбол» Антоном Муша.

Максим Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000-го по 2008-й годы, на его счету 196 матчей и 32 забитых мяча за красно-белых во всех турнирах. В составе московского клуба он дважды становился чемпионом страны, а также выиграл Кубок России-2003.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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