Максим Калиниченко: «Лига чемпионов — не уровень Ещенко»

Автор: Дмитрий Темников 0

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался относительно старта красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов. Вчера команда Карреры в гостях встречалась с «Марибором».

«Матч в Словении в очередной раз обнажил проблемы «Спартака»: построение атакующих действий, низкая реализация моментов, ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца. Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне «Марибора» он смотрелся неубедительно, что же будет с «Ливерпулем» и «Севильей»? Ведь там на флангах более классные футболисты», — заявил украинец.

Напомним, накануне москвичи не сумели обыграть словенский клуб — 1:1. Следующий матч в рамках еврокубка «Спартак» проведет с «Ливерпулем» 26 сентября.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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