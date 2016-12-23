Максим Калиниченко: «Дзюба, скажи, что с тобой сделали в «Спартаке». Будь мужиком!»

Максим Калиниченко поделился мнением о бывшем форварде клуба Артеме Дзюбе, выступающим за «Зенит». Бывший полузащитник «Спартака» призвал Дзюбу рассказать причину обиды на московский клуб.

«Артем свой выбор сделал – Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за «Спартак». Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И не договаривает.

Артем обижен за что-то на «Спартак», но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в «Спартаке», будь до конца мужиком! Мол, так и так, «Спартак» со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик», – сказал Калиниченко.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт