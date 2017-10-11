Максим Беляев: «После «Локомотива» хотел уехать за границу»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев признался, что его карьера могла пойти по-другому. Он хотел продолжить выступления за границей.

«Сам сталкивался с тем, что в клубе руководитель хочет результата здесь и сейчас. В «Локомотиве» пригласили Ведрана Чорлуку, а я молодой игрок, 20 лет. Мне кажется любой, даже отдаленный от футбола человек, поймет, что сложно молодому футболисту конкурировать. Неравные условия конкуренции получаются.

Когда у меня закончился контракт с «Локомотивом», я хотел на все плюнуть и уехать за границу, не важно, за какие деньги. Лишь бы просто где-то там попробовать свои силы, но не получилось. Паспорт РФ? До свидания», — сказал Беляев.

Фото: Global Look Press

Источник: канал тульского «Арсенала» на YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»