«Маккаби» Тель-Авив уволил Шоту Арвеладзе

Известный в прошлом грузинский футболист продержался на посту главного тренера израильского клуба всего полгода.
Арвеладзе был уволен по личному распоряжению владельца команды — канадского миллиардера Митчела Голдхара. При этом спортивный директор «Маккаби» Йорди Кройф был против увольнения тренера. В текущем сезоне клуб идет на втором месте, отставая от «Хапоэля» на 8 очков после 16-ти туров. Ранее «Маккаби» не сумел выйти в плей-офф лиги Европы.
Вероятным новым главным тренером команды называют испанца Пако Айестарана, который уже работал с «Маккаби» в сезоне-2104/15 и выиграл с ним все домашние титулы: чемпионат Израиля, Кубок страны и Кубок Тото.
В ноябре пресса сообщала, что Арвеладзе может стать главным тренером «Краснодара», но сам он комментировать эту информацию не стал.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Маккаби»