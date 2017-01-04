«Маккаби» Тель-Авив уволил Шоту Арвеладзе

Известный в прошлом грузинский футболист продержался на посту главного тренера израильского клуба всего полгода.

Арвеладзе был уволен по личному распоряжению владельца команды — канадского миллиардера Митчела Голдхара. При этом спортивный директор «Маккаби» Йорди Кройф был против увольнения тренера. В текущем сезоне клуб идет на втором месте, отставая от «Хапоэля» на 8 очков после 16-ти туров. Ранее «Маккаби» не сумел выйти в плей-офф лиги Европы.

Вероятным новым главным тренером команды называют испанца Пако Айестарана, который уже работал с «Маккаби» в сезоне-2104/15 и выиграл с ним все домашние титулы: чемпионат Израиля, Кубок страны и Кубок Тото.

В ноябре пресса сообщала, что Арвеладзе может стать главным тренером «Краснодара», но сам он комментировать эту информацию не стал.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Маккаби»