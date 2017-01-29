«Майнц» арендовал Бояна Кркича

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Боян Кркич

Испанский нападающий Боян Кркич продолжит карьеру в Бундеслиге. Ранее «Сток Сити» готов был продать форварда не менее чем за 14 миллионов евро.

«Майнц» арендовал форварда Кркича до конца сезона. По сообщениям СМИ, причиной аренды возможно стало то, что Кркич не получал желаемую игровую практику в АПЛ.

С 2014 года Кркич начал играть за «Сток Сити», за который провел 52 матча и забил 14 мячей.

«Майнц» имеет 21 очко и занимает 11 место после 17 туров.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Майнца»

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Никита Пронин

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