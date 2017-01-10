Майкон: «Если все сложится хорошо, сможем задуматься о попадании в зону еврокубков»

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал о ситуации с контрактом, об уходе Александра Самедова. Также бразилец поделился мнением о шансах команды попасть в первую пятерку.

«В декабре я говорил, что жду позицию клуба по вопросу продления контракта. Нужно понимать, хотят ли со мной продлить контракт или нет. Только после разговора с руководством буду принимать решение о продолжении карьеры. Пока не получал предложений. У меня контракт с «Локомотивом» до конца чемпионата. Не считаю правильным уже сейчас вести переговоры с другими командами, подписывать предварительные соглашения. Семь лет назад «Локомотив» меня хорошо принял, тут я вырос как игрок, как человек, многому научился, прожил много счастливых моментов. Поэтому будет правильным сначала пообщаться с руководством. Как только все станет ясно, вместе с семьей и агентом приму решение. Я просто жду беседы с руководством клуба, но когда это произойдет, не знаю.

Читаю новости об уходе Самедова. Но не знаю, что происходит, так как не говорил с ним лично. После заключительного матча с «Тереком» был ужин в его ресторане. Я не смог пойти, нужно было собирать чемоданы, улетал в Бразилию. Самедов опытный человек, поиграл во многих командах, долго был в «Локо». Он знает, что для него лучше. Желаю Самедову, чтобы он был счастлив. Это самое главное: футболист должен быть счастлив там, где играет.

Что могу сказать о первой части сезона и шансах на место в пятерке? Начало было очень тяжелым. Не удавалось обыгрывать команды из нижней части таблицы, это усложнило задачу. Но перед перерывом мы стали побеждать в важных матчах, набирать очки. Надеюсь, начнем весеннюю часть так же удачно, как заканчивали осеннюю. Если все сложится хорошо, сможем задуматься о попадании в зону еврокубков», — рассказал Майкон.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт