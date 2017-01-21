Майкл Олунга, входящий в сферу интересов ЦСКА, близок к переходу в китайский клуб

ЦСКА, проявляющий интерес к форварду «Юргордена» Майклу Олунге, может упустить кенийского нападающего. Олунга близок к переезду в Китай.

Нападающий шведского «Юргордена» Майкл Олунга, интерес к которому проявляет ЦСКА, может стать футболистом «Гуйчжоу Чжичэн».

Согласно имеющейся информации, китайский клуб заплатит за кенийца 4,2 миллиона евро, что сделает Олунгу самым дорогим игроком в истории «Юргордена». Сообщается, что в ближайшее время стороны заключат соглашение.

В прошедшем сезоне чемпионата Швеции Майкл Олунга забил 12 голов и отдал 4 голевых передачи в 27 матчах.

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Фото: Global Look Press

Источник: Expressen