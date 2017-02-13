Магомед Оздоев может перейти в «Терек» на правах аренды

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Оздоев

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев с высокой долей вероятности вторую часть сезона проведет в «Тереке». Рассматривается вариант аренды.

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может провести вторую часть сезона российской Премьер-лиги в «Тереке», куда он отправится на правах аренды.

В текущем розыгрыше чемпионата России 24-летний футболист сыграл за казанский клуб 10 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

«Терек» после 17 игр располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 28 очков. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 12 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Вадим Павлов

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