Магомед Оздоев может перейти в «Спартак»

«Спартак» до конца трансферного окна может приобрести хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева. Клубы ведут диалог по этому переходу.

Пока позиции сторон существенно разнятся – красно-белые готовы взять 24-летнего полузащитника в аренду, в Казани могут рассмотреть переход только при полноценном трансфере.

Оздоев с 2010 по 2015 год играл за «Локомотив», после чего перешел в «Рубин». Конец прошлого сезона хавбек провел в аренде в «Тереке». В текущем сезоне он сыграл в шести матчах чемпионата России за казанский клуб и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: СЭ

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»