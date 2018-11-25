Магомед Адиев о кризисе в «Анжи»: «Бердыев пришел на пресс-конференцию, а у нас даже микрофонов нет»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) рассказал и финансовых проблемах в клубе.

«Сложный матч. Мало моментов. Пытались выжать максимум из того, что есть. Я понимаю, что немного отхожу от футбола, но мне не хочется комментировать сейчас игру. Пришел [на пресс-конференцию] уважаемый тренер Курбан Бекиевич, а у нас даже микрофонов нет. И вот так у нас во всем. Наш клуб находится в очень сложном положении. С каждым днем оно все ухудшается и ухудшается.

Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. В такой холод пришли самые искренние и поддержали нас. Я вам очень благодарен за это! И хотел бы поблагодарить свой персонал, который находится в очень тяжелом финансовом положении. Я могу сейчас процитировать слова нашего генерального директора Олега Юрьевича Флегонтова, который говорил, что люди не могут доехать до офиса. У нас такое же положение. Административный и медицинский штабы порой не могут добраться на работу. Все это у нас идет кувырком.

И, конечно же, благодарю своих ребят. Они все это видят. Футболисты стойкие. Держим строй, тренируемся и пытаемся быть конкурентоспособными в каждой игре. Два тяжелых матча нам предстоят. Мы постараемся приложить максимум усилий и сделать все от нас зависящее, чтобы людям, которые за нас переживают, не было стыдно», – сказал Адиев.

Фото: ФК «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»