Магомед Адиев: «Если «Анжи» будет биться и побеждать, вероятность помощи нам возрастет»

В «Анжи» тяжелая финансовая сит.уация. Но Адиев призывает команду к борьбе.

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал сложную финансовую ситуацию в махачкалинском клубе.

«Когда люди не получают заработную плату, действительно, серьезную роль играет мотивация. Это проявляется не только в играх, но и в тренировочном процессе. Если игрок не отдается футболу на тренировках, то ничего не получится и в матчах. Но у меня в этом плане к футболистам «Анжи» вообще никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть. Всем нужен результат.

Наша главная мотивация — побеждать, так как команда, которая все время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе и властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьемся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастет. А если мы будем все время ходить в аутсайдерах и не составлять никакой конкуренции, то никому мы и не будем нужны. Как бы высокопарно это ни звучало, мы должны биться за свое имя, за болельщиков», — заявил Адиева.

В данный момент «Анжи» с 6 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России по футболу дагестанский клуб в домашнем матче примет санкт-петербургский «Зенит».

Фото: оф. сайт ФК «Анжи»

Источник: Известия