Мадридский «Реал» в погоне за «Барселоной». Онлайн 236-го «Эль-Класико»

Это не дерби, но об этой афише слышали даже те, кто далек от футбольных страстей. Два сильнейших клуба мира – мадридский «Реал» и «Барселона» в борьбе за три очка, которые могут повлиять на судьбу чемпионства. В субботу в 15:00 по московскому на Сантьяго Бернабеу начнется главный матч не только в испанском футболе, но во всей Европе, а Еженедельник «Футбол» познакомит вас со всеми последними новостями вокруг классического противостояния.

90+1 — 3:0! Вышедший на замену Алеш Видаль расстреливает ворота Наваса!

72:00 — «Реал» проводит две замены — вместо Каземиро и Ковачича появились Асенсио и Бейл. Ранее вместо Бензема вышел Начо.

64:00 — Пытаясь спасти команду, Карвахаль в суматохе сыграл рукой в штрафной. Красная карточка и Лео Месси с пенальти забивает второй гол гостей — 0:2.

53:00 — Гоооол!!! «Барселона» проводит молниеносную контратаку и Луис Суарес на дальней штанге укладывает мяч мимо кипера — 0:1.

46:00 — Начинают второй тайм команды в тех же составах

Мадридский «Реал» проиграл только одно «класико» из шести с Каземиро в составе. Станет ли он сегодня их счастливой приметой?

Минутка статистики. Футболисты «Барсы» в этом сезоне чаще всех в европейских чемпионатах попадают в штанги и перекладины — 19 (!) раз

45+1 — Исполняет штрафной Месси, попадает в голову Роналду. Уходят команды на перерыв. Счет по-прежнему 0:0

41:00 — Срезает мяч головой Бензема, не оставляя голкиперу шансов. Но штанга!

39:00 — Паулиньо пробивает головой, проверяя реакцию вратаря «Реала». На угловой переводит Навас

37:00 — Уложила защита «Барсы» на газон Марсело, но молчит арбитр

34:00 — Убегает по правому флангу Роналду и отдает на Бензема. Но на месте Пике!

31:00 — Выручает тер Штеген свою команду после хлесткого удара Роналду

26:00 — Опасную передачу выдают на Суареса, но оборона «Реала» первая на мяче

24:00 — Угловой заработала «Барселона». Разыгрывают сине-гранатовые, мяч из штрафной выносит Роналду

20:00 — Первую желтую карточку в матче получает Вермален, который на своей половине поля сбивает Модрича

17:00 — Иньеста организует заброс в штрафную соперника на Месси, но удар выходит слишком сильным. Мяч оказывается в ауте

14:00 — Выдавали из глубины поля пас на Роналду. Но вновь лидер «королевского клуба» залезает в оффсайд

10:00 — Опасный момент у ворот «Барселоны»! Роналду не попадает по мячу. Иньеста в подкате мешает приготовившемуся к добиванию Карвахалю.

07:00 — Первые минуты проходят под эгидой «Реала». «Сливочные» активнее играют при своих трибунах, «Барселона» привыкает к атмосфере «Сантьяго Бернабеу»

01:00 — После розыгрыша стандарта мяч оказывается в сетке сине-гранатовых, но судья фиксирует вне игры

00:00 — С первых секунд Криштиану Роналду устремляется в атаку, Карвахаль зарабатывает первый угловой

15:00 — Серхио Рамос поднимает над головой кубок клубного чемпионата мира. «Сливочные» становились обладателями этого трофея трижды.

14:57 — Команды появляются на поле

14:16 — Состав «Барселоны» на сегодняшнее «класико»

14:08 — Стартовый состав «сливочных» на сегодняшнюю игру. Кем ответит «Барселона»?

14:01 — Остался час до игры. Все готовы?

14:00 — Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился ожиданиями от 17-го тура чемпионата Испании между каталонцами и «Реалом», а также рассказал о своём отношении к чемпионскому коридору.

«Не думаю, что «Барселона» лишит интриги чемпионскую гонку в Примере, если сегодня победит «Реал». Есть и другие команды, как «Атлетико», которые тоже нужно уважать. Хотя при таком развитии событий «Реалу» будет тяжело догнать «Барселону», отставание будет огромным, но достоинство мадридцев в том, что они никогда не сдаются. Не важно, уязвим «Реал» или нет, он всегда опасен в матчах на «Сантьяго Бернабеу.

Что касается чемпионского коридора, то он существует для того, чтобы отдать дань уважения чемпионам, а не унижать соперника», — сказал Пуйоль.

13:15 — Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес в преддверии матча сине-гранатовых с мадридским «Реалом» в 17-м туре чемпионата Испании сделал акцент на форварде каталонцев Лионеле Месси, который является лучшим бомбардиром в истории класико.

«Месси — это проклятие «Реала» на протяжении последних 10 или 15 лет. Многие команды настрадались от него, но «Реал» — в особенности.

На «Сантьяго Бернабеу» очень уважают Месси, ведь он там всегда забивает и делает все, что захочет», — сказал Хави.

11:35 — Букмекеры — за «Реал». Аналитики из компании bwin предлагают поставить на команду из Мадрида за 2.15. Шансы «Барселоны» на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 3.80. По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.40, а на ТМ 2,5 гола — за 2.85. Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.36. Самые вероятные исходы — ничья 1:1 (8.25), а также победа мадридцев 2:1 (9.25). Самым вероятным автором гола в матче считают Криштиану Роналду (1.75). В 1.90 оценивается гол Лионеля Месси. Коэффициент на автогол — 8.00, на красную карточку — 2.55.

11:15 — Бывший футболист и тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча каталонцев с мадридским «Реалом» в 17-м туре чемпионата Испании.

«С точки зрения очков между командами большое расстояние, в последнее время «Барселона» была лучше «Реала».

Но я не думаю, что в очном матче будет видна разница между командами. В «класико» может произойти что угодно. Это две топ-команды, я в этом не сомневаюсь», — сказал Гвардиола. (Sport.es)

10:50 — «Эль-Класико» дает шанс «Барселоне» выиграть третий матч против мадридцев в рамках Ла-Лиги на Сантьяго Бернабеу подряд. Такое в истории каталонцев не случалось ни разу.

Saturday's #ElClásico gives us the chance to win 3️⃣ consecutive @LaLigaEN matches against Real Madrid at Santiago Bernabéu for the first time in Club history!

Can we do it? (Of course we can!) 💪 pic.twitter.com/Nj8JwywL0z

