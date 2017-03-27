Мадридский «Реал» продлит контракты с крайними защитниками

На фоне трансферных слухов, «Реал» не забывает сохранять костяк. Фланговым защитникам Марсело и Карвахалю будут предложены новые контракты.

Крайние защитники «Реала» Даниэль Карвахаль и Марсело по окончании сезона продлят соглашения с клубом.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2020 года. Сотрудничество с ними будет продлено еще на два года – до 2022-го.

Форвард Карим Бензема, как ранее сообщалось, также продлит контракт с «Реалом» до 2022 года.

В текущем сезоне правый защитник Даниэль Карвахаль провел за «Реал» 33 матча во всех турнирах и забил один гол. Марсело, его напарник с левого края сыграл в 34 играх и забил в них два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: As