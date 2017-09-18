Мадридский «Реал» повторил рекорд результативности, державшийся более 50 лет

Автор: Лидия Дидык 0

Реал

«Реал» повторил рекорд по результативности 50-летней давности. «Сливочные» одержали победу над «Реалом» Сосьедадом со счетом 3:1.

«Реал» повторил рекорд результативности, установленный в 1960-х годах «Сантосом», за который тогда играл Пеле. Испанский клуб забивает как минимум один гол уже в 73 матчах подряд. «Сантосу» удавалось это сделать в период с ноября 1961 по август 1963 года.

В последний раз мадридскому «Реалу» не удавалось забить хотя бы один гол 26 апреля 2016 года — это был выездной матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», завершившийся вничью 0:0.

Фото: Global Look Press
Источник: brfootball

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