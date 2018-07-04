Мадридский «Реал» опроверг информацию о договоренности по трансферу Килиана Мбаппе

Автор: Владимир Шевелев 0

Килиан Мбаппе

По слухам, «Реал» может приобрести форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. В Мадриде выступили с официальным заявлением по этому поводу.

«Реал» хочет опровергнуть появившуюся в последние часы в СМИ информацию о якобы достигнутом соглашении с «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе. Хотелось бы прояснить, что это неправда.

«Реал» не делал никакого предложения ни клубу, ни игроку, и осуждает распространение информации, не подтвержденной ни одной из заинтересованных сторон», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее «Реал» опровергал информацию по трансферу Неймара.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Реала» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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