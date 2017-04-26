Мадридский «Реал» лишил абонементов 357 человек, перепродавших билеты на класико

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Реал Крис

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что лишила группу фанатов сезонных абонементов. Такие меры были приняты в связи с неправильным использованием билетов.

«Реал» еще до домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3) открыл 1450 дел в отношении членов клуба, которые подозреваются в незаконных действиях. После класико мадридцы совместно с службами государственной безопасности изъяли у 357 человек абонементы за их перепродажу другим лицам, что категорически запрещено.

Дисциплинарный комитет «Реала» отставляет за собой право лишить нарушителей членства в клубе.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Реала»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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