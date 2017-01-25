Мадридский «Реал» изменил эмблему, чтобы не задевать чувства мусульман

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Реал Мадрид

«Реал» откажется от креста на эмблеме клуба. Это будет сделано ради реализации фирменной продукции на Ближнем Востоке. 

Мадридцы сотрудничают с компанией Marka, которая приобрела права на производство и продажу продукции с символикой «Реала» в странах Ближнего Востока. По условиям контракта «Реал» согласился убрать крест с короны, изображенной на гербе.

«В странах Персидского залива нужно быть осторожными, потому что здесь чувствительно относятся к любому изображению креста», — заявил вице-президент Marka Халед аль-Мхеири.

Крест уберут только с эмблемы, наносящейся на продукцию, предназначенной для продажи в странах Ближнего Востока. Эмблема самого клуба не претерпит изменений.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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