Мадридский «Реал» и «Бавария» хотят приобрести Фаузи Гулама

Защитник «Наполи» в летнее трансферное окно может оказаться в ТОП клубе. «Бавария» и «Реал» заинтересованы в услугах алжирского защитника неаполитанского клуба.
Оба клуба хотят видеть в своем составе Гулама. По сообщениям СМИ, Фаузи хотят переманить более высокой зарплатой. Отметим, что в Италии Гулам получает 900 тысяч евро в год. Контракт алжирца с «Наполи» истекает летом 2018 года.
Также отмечается, что Зинедин Зидан лично хочет видеть Гулама в своей команде. Главный тренер «Реала» считает, что алжирец хорошая замена Марсело.
Ранее сообщалось о том, что в защитнике «Наполи» заинтересованы «ПСЖ» и лондонский «Челси».
3 голевых паса в текущем сезоне оформил Фаузи Гулам. «Партенопийцы» занимают 3-ю строчку 45-ю очками.
Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport