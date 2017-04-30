Мадридский «Реал» договорился о трансфере Давида Де Хеа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа близок к переходу в мадридский «Реал». Стороны уже договорились о переходе 26-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, действующий контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до середины 2019 года. За трансфер испанца «сливочные» готовы заплатить 65 миллионов евро + бонусы.

Также сообщается, что в сделку между клубами может быть включен полузащитник «Реала» Хамес Родригес. Помимо колумбийца, манкунианцы интересуются другим игроком «сливочных» Альваро Моратой.

В нынешнем сезоне Давид Де Хеа провел в футболке «красных дьяволов» 50 матчей во всех турнирах и в 22 из них оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: SkySports