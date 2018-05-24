Мадридский «Атлетико» приобрел полузащитника «Вильярреала» Родри

Полузащитник «Вильярреала» Родри Эрнандес продолжит карьеру в «Атлетико». Мадридский клуб подтвердил трансфер 21-летнего хавбека, с которым подписан контракт на пять лет.

Детали сделки официально не разглашаются, однако ранее стало известно, что «Атлетико» заплатит за игрока 20 миллионов евро, плюс 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Родри, несмотря на молодой возраст, два последних сезона провел в качестве игрока основы «Вильярреала». В минувшем сезоне он отыграл больше всех матчей в примере в своей команде — 37, в которых Родри забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Атлетико»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»