Мадрид празднует победу, а у Роналду новый рекорд

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» принимал «ПСЖ» на домашнем стадионе — «Сантьяго Бернабеу», матч завершился в пользу испанцев (3:1). Криштиану Роналду – первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший более 100 голов за один клуб.

«Реал» на своем поле переиграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). Полузащитник парижан Адриен Рабьо на 33-й минуте встречи открыл счет, но уже под занавес тайма португалец Криштиану Роналду сравнял счет, мяч стал 100-ым в карьере футболиста за мадридский клуб. Во второй половине встречи португальский нападающий оформил дубль, а также голом отметился бразильский защитник Марсело.

«Да, это была важная победа в Лиге чемпионов, победа, которую я буду помнить в своей карьере. Еще есть второй этап. Мы хотим продолжать на таком же уровне. У нас была очень хорошая игра, и это очень хороший результат», — заявил после матча капитан «Реала» Серхио Рамос.

Но команда из Франции не намерена отступать. Главный тренер Унаи Эмери отметил, что доволен игрой, и у «ПСЖ» есть все шансы пройти дальше.

«Я верю в нашу команду, и я считаю, что у нас есть возможность, чтобы «ПСЖ» заставил «Реал Мадрид» пострадать. Матч в Париже будет важным для нас. Мы будем сильнее, чем в сегодняшнем матче. Я доволен игрой команды, но не доволен результатом», — говорит Эмери.

Напомним, ответная встреча состоится в Париже 6 марта на стадионе «Парк де Пренс».

Фото: Global Look Press

Источник: Culture PSG