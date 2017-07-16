Мацей Рыбус перейдет в «Локомотив» за 1,5 миллиона евро

Автор: Евгений Морозов 0

Рыбус

«Локомотив» договорился с «Лионом» о покупке полузащитника Мацея Рыбуса. Сумма перехода игрока сборной Польши составит 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 28 матчах французского клуба, отдав две результативные передачи. Игрок присоединился к «Лиону» в июле 2016 года, перейдя из «Ахмата». За грозненский клуб поляк выступал с февраля 2012 года. За это время он сыграл 101 матч в РФПЛ и забил 18 голов.

В июне футболист сказал, что готов вернуться в РФПЛ и отдает предпочтение клубам из Москвы.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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