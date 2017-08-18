Мацей Рыбус: «Моя самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о предстоящем матче со «Спартаком». Он вспомнил самую памятную игру с «красно-белыми» и желании забить «Спартаку» в свой день рождения.

«Для меня каждый соперник принципиальный: так меня воспитали. Плюс если не по России, то по Польше я знаю, что такое дерби. И прекрасно понимаю, как это важно для болельщиков! Мы сделаем всё, чтобы реабилитироваться за последнюю неудачную игру и порадовать наших фанатов.

Самая яркая игра против «Спартака» – за «Легию». Играли в «Лужниках». В Польше в нас особо никто не верил, говорили, проиграем 0:5. В итоге «Спартак» забил два гола в начале встречи, мы сравняли к перерыву и сумели забить ещё один в концовке! Сумасшедший матч! У «Спартака» много сильных игроков. Выделю, наверное, Промеса: это футболист, который может создавать опасные моменты не только за счёт командной работы, но также индивидуальными действиями. Еще Фернандо, Луис Адриано. С ними надо играть особенно внимательно.

За счет чего можем выиграть? За счет дисциплины в первую очередь. Плюс мы можем переиграть их тактически или воспользовавшись ошибками соперника. У нас достаточно боевая команда, мы должны навязать агрессивный футбол и использовать свои моменты. Я смотрел игру «Спартака» против ЦСКА, там с моей стороны у них играл Петкович. Не знаю, выпустит тренер его или Ещенко, против которого я играл неоднократно, но думаю, что справлюсь с обоими. Кстати, один раз я уже играл в Москве в день рождения. Против «Динамо». Мы тогда выиграли 2:1, а я сделал дубль! Время продолжать традиции», — сказал Рыбус.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 19 августа. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»