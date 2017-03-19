Люк Шоу заинтересовал два клуба из АПЛ

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Luke Shaw

Защитник «Манчестера» Люк Шоу в летнее трансферное окно близок к переходу в другой клуб из английской Премьер-лиги. За футболиста готовы заплатить 17 миллионов евро.

«Кристал Пэлас» и «Сток Сити» заинтересованы в приобретении молодого защитника «манкунианцев». Оба клуба готовы заплатить 17 миллионов евро. Рыночная стоимость футболиста составляет 21 миллион евро.

«МЮ» занимает 7-е место в АПЛ, а также продолжает борьбу в розыгрыше Лиги Европы, где в четвертьфинале сыграет с бельгийским «Андерлехтом».Шоу выходил на поле в 8 матчах чемпионата и сделал один голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

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Никита Пронин

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