 Людовику Жюли в Москве на день рождения подарили торт

В ресторане Balzi Rossi в высотке на Кудринской площади прошло грандиозное празднование дня рождения известного французского футболиста Людовика Жюли. Так совпало, что именно в этот день сборная Франции встретилась со сборной Бельгии в полуфинале чемпионата мира-2018. Французы одержали победу со счетом 1:0, что очень обрадовало именинника и его гостей.

Именинника, которому исполнилось 42 года, поздравили звезды мирового футбола недавнего прошлого: итальянцы Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Джанлукка Дзамбротта, французы Венсан Кандела и Сидней Гову, бразильцы Ривалдо, Кафу, а также исполнительный директор еженедельника «Футбол» Анатолий Волосов. Кульминацией вечера стал праздничный торт, подаренный лично шеф-поваром Balzi Rossi – Эмануэле Монджило. Торт, стилизованный в виде футбольной формы привел Жюли в восторг.

Людовик Жюли — французский полузащитник, выступавший за «Лион, «Монако», «Барселону» и «Рому». Победитель Лиги чемпионов-2005/06. За сборную своей страны Жюли провел 17 матчей, забил 3 мяча, выиграл Кубок конфедераций-2003.

Источник: ТНТ MUSIC

Фото: ТНТ MUSIC

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