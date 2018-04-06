«Лужники» на время ЧМ-2018 застрахуют на 36,7 млрд рублей

Автор: Михаил Серебряков 0

Luzhniki

«Лужники» определились со страховщиком. На время ЧМ-2018 главную спортивную арену страны застрахуют на 36,7 млрд рублей.

Компания «Ингосстрах» победила в конкурсе на право страхования движимого и недвижимого имущества стадиона «Лужники» и сопутствующих объектов в ходе проведения ЧМ-2018. Также «Ингосстрах» выиграл конкурс на право страхования гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки, проведения, организации и процедуры, связанной с завершением ЧМ-2018 года на стадионе «Лужники».

Страховая сумма по договору составляет 36,7 миллиарда рублей. «Ингосстрах» получит по этому договору 33,5 миллиона (при начальной цене контракта 44,7 млн), сообщается на сайте госзакупок.

Объекты страхуются на период с 30 мая до 18 июля 2018 года. Страхователем выступает ГБУ города Москвы «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» департамента спорта и туризма города Москвы.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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