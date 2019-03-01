«Лужники» готовы принять матч «Динамо» — «Спартак»

Автор: Владислав Маслов 0

Поле стадиона полностью соответствует всем необходимым нормам. Об этом рассказали в администрации арены.

Пресс-служба стадиона «Лужники» сообщила о предварительных итогах визита на арену комиссии Российского футбольного союза для оценки состояния газона.

«Комиссия только что состоялась, по ее предварительным оценкам, поле БСА «Лужники» находится в очень хорошем состоянии. При необходимости, которая может возникнуть, арена готова принять матчи любого уровня», — заявили в пресс-службе «Лужников».

Ранее появилась информация, что матч 19-го тура между «Динамо» и «Спартаком» может пройти в «Лужниках». Комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние поля на вновь открытой арене стадиона «Динамо».

Также рассматривался вариант проведения матча на «Арене Химки», но 10 марта на ней пройдет встреча первенства ФНЛ «Химки» — «Сибирь».

Фото: пресс-служба стадиона «Лужники»
Источник: Чемпионат

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