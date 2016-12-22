Андрей Лунев мог зарабатывать в 1,5 раза больше, но выбрал «Зенит»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Андрей Лунев

Голкипер «Уфы» зимой мог перейти в «Краснодар». Андрей Лунев отказал «быкам», остановившись на варианте «Зенитом».

Клуб Сергея Галицкого предлагал футболисту зарплату в 1,5 раза больше, чем «Зенит». Тем не менее игрок выбрал вариант с Санкт-Петербургом.

В среду Лунев успешно прошел медицинское обследование в «Зените». Ему был предложен контракт на 4,5 года. Как ранее сообщалось, сумма трансфера составила 3,5 млн евро. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в пятницу.

Напомним, Андрей Лунев провел в этом розыгрыше чемпионата России 10 матчей, в 6 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ
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Вадим Павлов

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