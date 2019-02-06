Лукас Васкес забил гол «Барселоне» после суперкомбинации с участием Винисиуса и Бензема

«Реал» повел в счете в гостевом матче против «Барселоны». Команды встречаются в рамках первого полуфинала Кубка Короля. Автором гола на 6-й минуте игры стал Лука Васкес, которому отлично ассистировали Винисиус и Карим Бензема.

Мадридскому клубу удалась редкая по красоте атака. Бразилец Винисиус с левого фланга сделал навесную передач за спину защитника, где мяч принял Карим Бензема. Французский нападающий прострелил вдоль ворот на ногу Лукасу Васкесу, который точно пробил в одно касание. Гол!

Лидеры «Барселоны» и «Реала» Лео Месси и Гарет Бэйл находятся на скамейке запасных.

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru показывает прямую видеотрансляцию этого матча.

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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