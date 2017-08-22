Лукас Подольски собирается подать в суд на портал, перепутавший его с мигрантом

Автор: Лидия Дидык 0

Лукаш Подольски

Игрок японского клуба «Виссел Кобе» Лукас Подольски рассматривает возможность подачи иска в суд на один из британских порталов. Сайт опубликовал его фото в материале про нелегальных мигрантов.

32-летний немец поручил своему юристу разобраться в произошедшем, несмотря на то, что портал уже исправил ошибку и принес извинения Подольски.

Ранее на сайте появилась статья под заголовком «Испанская банда полицейских перевозит мигрантов на гидроциклах», а на фотографии позади водителя был изображен Подольски. Снимок был сделан в 2014 году во время чемпионата мира в Бразилии.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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