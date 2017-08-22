Лукас Подольски собирается подать в суд на портал, перепутавший его с мигрантом

Игрок японского клуба «Виссел Кобе» Лукас Подольски рассматривает возможность подачи иска в суд на один из британских порталов. Сайт опубликовал его фото в материале про нелегальных мигрантов.

German footballer Lukas #Podolski may sue #Breitbart for using his picture on a story about human traffickers. https://t.co/9KLoUpaNTI pic.twitter.com/WAL2hzFvC9 — dwnews (@dwnews) August 21, 2017

32-летний немец поручил своему юристу разобраться в произошедшем, несмотря на то, что портал уже исправил ошибку и принес извинения Подольски.

Ранее на сайте появилась статья под заголовком «Испанская банда полицейских перевозит мигрантов на гидроциклах», а на фотографии позади водителя был изображен Подольски. Снимок был сделан в 2014 году во время чемпионата мира в Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC