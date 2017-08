Лукас Подольски собирается подать в суд на портал, перепутавший его с мигрантом

Игрок японского клуба «Виссел Кобе» Лукас Подольски рассматривает возможность подачи иска в суд на один из британских порталов. Сайт опубликовал его фото в материале про нелегальных мигрантов.

German footballer Lukas #Podolski may sue #Breitbart for using his picture on a story about human traffickers. https://t.co/9KLoUpaNTI pic.twitter.com/WAL2hzFvC9

— dwnews (@dwnews) August 21, 2017