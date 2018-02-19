Лукас Моура: «Тоттенхэм» может задуматься о победе в Лиге чемпионов»

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился мнением о возможной победе в Лиге чемпионов. Он считает, что это вполне возможно.

«Почему нет? Лига чемпионов – самый сложный кубковый турнир в мире, но я думаю, что у нас есть задатки для победы. Нужно всегда думать позитивно, иметь позитивный настрой.

Думаю, мы провели отличный матч с «Ювентусом» на выезде. Я очень доволен своей новой командой. Мне 25 лет, но я достаточно опытен, набрался опыта в «ПСЖ» и готов помочь «Тоттенхэму».

У нас очень качественная команда с замечательно налаженной игрой. Думаю, по итогам сезона мы можем взять трофей. Всегда важно побеждать.

Каждый игрок хочет завоевывать трофеи и творить историю. У нас отличная команда с налаженной игрой. Я впечатлен. Мы можем думать о победе в Лиге чемпионов», – сказал Моура.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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