Лукас Моура может перебраться в Серию А

Хавбек «ПСЖ» Лукас Моура собирается покинуть Францию. «Рома» не против приобрести игрока.

Французский клуб готов продать полузащитника, но хочет выручить значительную сумму от трансфера и установил цену – 30 миллионов евро.

Зарплата самого футболиста составляет порядка 3 миллионов евро после вычета налогов. На бразильца претендует целый ряд клубов, не только «Рома».

Полузащитник может стать самой дорогой покупкой «Ромы» за то время, что клубом руководит американский менеджмент во главе с Джеймсом Паллоттой.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport