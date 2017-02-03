Лукас Эрнандес арестован за насилие над своей девушкой

Футболист мадридского «Атлетико» подозревается в насилие в отношение своей девушки. Эрнандес уже арестован и скоро понесет наказание.

Причиной ареста французского защитника мадридцев стали насильственные действия в отношении своей девушки, которая была доставлена в больницу с ранами. По сообщениям СМИ, в момент ареста Эрнандес находился в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня состоится суд по данному делу.

В текущем сезоне француз провел 6 матчей, но голевыми действиями не отметился. «Атлетико» занимает 4 место с 36-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: AS