Лукас Эрнандес арестован за насилие над своей девушкой

Автор: Никита Пронин 1 Comments

Лукас Эрнандес

Футболист мадридского «Атлетико» подозревается в насилие в отношение своей девушки. Эрнандес уже арестован и скоро понесет наказание.

Причиной ареста французского защитника мадридцев стали насильственные действия в отношении своей девушки, которая была доставлена в больницу с ранами. По сообщениям СМИ, в момент ареста Эрнандес находился в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня состоится суд по данному делу.

В текущем сезоне француз провел 6 матчей, но голевыми действиями не отметился. «Атлетико» занимает 4 место с 36-ю очками.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Никита Пронин

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