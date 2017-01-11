Лука Модрич стал лучшим игроком года в Хорватии в 5-й раз

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил приз лучшему футболисту сезона в Хорватии. 31-летний футболист в пятый раз стал обладателем награды.

«Очень рад получить этот приз. Награда занимает особое место в моем сердце, потому что она была первой, которую я получил в 2007 году. Тогда я не мог себе представить, что выиграю ее пять раз.

Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня, это великие игроки.

Что касается рекордных 110 очков, конечно, я горжусь этим, но успехи команды для меня важнее» – сказал Модрич.

Игрока года в Хорватии выбирает комиссия экспертов из бывших футболистов.

Модрич набрал 110 баллов. Полузащитник «Реала» повторил рекордное достижение за 45 лет существования премии. В 2004 году столько же очков набрал форвард Дадо Пршо.

Фото: Global Look Press

Источник: Vecernji

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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