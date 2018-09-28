Лука Модрич: «Непросто вернуться в игровой ритм после эмоций, пережитых на ЧМ-2018»

Автор: Владислав Маслов 0

Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии рассказал об эмоциях от ЧМ-2018. Сейчас он готов полностью отдаться игре за клуб.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о возвращении к привычному ритму клубного футбола после чемпионата мира – 2018, в ходе которого он в составе сборной Хорватии завоевал серебряные медали.

«Не так легко вернуться в игровой ритм после эмоций, пережитых на чемпионате мира. Мне нужно время, чтобы восстановить свою лучшую форму, и теперь я чувствую себя лучше с каждым днем, мне просто нужно больше играть. После окончания мундиаля у меня было лишь три недели отпуска. Получается, я играл без перерыва целый год, так что первая неделя отдыха была настоящим праздником.

Сборная Хорватии хотела добиться на чемпионате мира чего-то особенного, и мы это сделали. Теперь начался клубный сезон, и нам стоит забыть о том, что происходило в России», — заявил Модрич.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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