Луиш Нету подписал трехлетний контракт со «Спортингом»

Автор: Евгений Морозов 0

Центральный защитник «Зенита» Луиш Нету летом перейдет в «Спортинг». На этой неделе 31-летний футболист летал в Лиссабон, чтобы уладить последние детали контракта.

В среду он подписал соглашение со «Спортингом» до июля 2022 года.

Соглашение португальца с петербургским клубом истекает в конце этого сезона.

Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в начале 2013 года.

За сине-бело-голубых защитник провел 173 матча, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» футболист выиграл РПЛ, Кубок России и дважды – Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press
Источник:  A Bola

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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