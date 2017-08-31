Луиш Нету перешел в «Фенербахче» на правах аренды

«Зенит» и «Фенербахче» достигли соглашения о переходе португальского защитника в турецкую команду. Нету переедет в Турцию на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Луиш Нету выступал за «Варзим», «Насьонал» и «Сиену». 1 февраля 2013-го португалец присоединился к «Зениту», провел 154 матча, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Вместе с петербуржцами Нету выиграл чемпионат России, Кубок страны и два Суперкубка России.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»