Луиш Фигу: Португалия рассчитывает на выход в финал чемпионата мира – 2018

Автор: Михаил Серебряков 0

Luis Figo

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира – 2018. А также выразил мнение о влиянии на игру нападающего Криштиану Роналду.

«У каждой страны на чемпионате мира есть свои ожидания, и Португалия не является исключением. У нас отличная команда, и мы хотим хорошо выступить в России. Рассчитываем на удачное начало и продвижение вперёд до финала.

Что касается Роналду, Криштиану демонстрирует отличную игру в этом сезоне. Он оказывает большое влияние на команду и очень важен для неё, даже если не забивает», — сказал Фигу.

На групповом этапе чемпионата мира – 2018 сборной Португалии предстоит сыграть с Испанией, Ираном и Марокко.

Фото: Global Look Press
Источник: Агентство Синьхуа

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