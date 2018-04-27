Луиш Фигу: Португалия рассчитывает на выход в финал чемпионата мира – 2018

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира – 2018. А также выразил мнение о влиянии на игру нападающего Криштиану Роналду.

«У каждой страны на чемпионате мира есть свои ожидания, и Португалия не является исключением. У нас отличная команда, и мы хотим хорошо выступить в России. Рассчитываем на удачное начало и продвижение вперёд до финала.

Что касается Роналду, Криштиану демонстрирует отличную игру в этом сезоне. Он оказывает большое влияние на команду и очень важен для неё, даже если не забивает», — сказал Фигу.

На групповом этапе чемпионата мира – 2018 сборной Португалии предстоит сыграть с Испанией, Ираном и Марокко.

Фото: Global Look Press

Источник: Агентство Синьхуа