Луис Суарес: «Я не фолил, судья просто хотел выгнать меня с поля»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал свое удаление в полуфинале Кубка Испании. Каталонцы подадут апелляцию на красную карточку уругвайца в матче с «Атлетико».

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал решение арбитра матча 1/2 финала Кубка Испании против мадридского «Атлетико» (1:1), который показал уругвайцу две желтые карточки за три минуты.

«Удаление? Мы уже понимаем, как все устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся, а судья, кажется, просто хотел выгнать меня с поля. Посмотрим, удастся ли клубу обжаловать это решение.

Когда я увидел красную карточку, то рассмеялся. Это необъяснимо, но мы уже привыкли. Так или иначе, мы знали, что нас ждет сложный матч и «Атлетико» будет крепким орешком», – сказал Суарес.

Суарес получил вторую желтую карточку на 90-й минуте игры, которая завершилась со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух матчей). «Барселона» подаст апелляцию на удаление нападающего.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo