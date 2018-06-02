Луис Суарес, Эдисон Кавани и Диего Годин вошли в состав сборной Уругвая на ЧМ

Тренерский штаб сборной Уругвая во главе с Оскаром Табаресом определился с составом на ЧМ-2018. Соперниками уругвайцев на групповом этапе будут сборные Египта, Саудовской Аравии и России.

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»).

Защитники: Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»), Себастьян Коатес («Спортинг» Лиссабон), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Макси Перейра («Порту»), Диего Годин, Хосе Хименес (оба – «Атлетико»).

Полузащитники: Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро»).

Нападающие: Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»), Кристиан Стуани («Жирона»).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Уругвайской ассоциации футбола