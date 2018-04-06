Луис Сколари может возглавить «Вест Бромвич»

Бывший наставник сборной Бразилии и «Челси» Луис Фелипе Сколари дал понять, что может возглавить «Вест Бромвич». Недавно «дрозды» приняли решение расстаться с Аланом Пардью, и сейчас клуб в поисках нового главного тренера.

56-летний Сколари признался, что готов поработать в Чемпионшипе, куда, вероятно, вылетит «Вест Бромвич», находящийся сейчас на последнем месте в АПЛ.

«Мне очень нравится Премьер-Лига, я постоянно слежу за ней и люблю ее. Возможно, в следующем году я буду там работать. Хотя прошу прощения, не в Премьер-Лиге, а во втором дивизионе. У меня есть предложение, и я хочу понять, чего они хотят. Я уже сообщил своей семье: «Три месяца в Бразилии — январь, февраль, март, а в апреле я могу снова уехать за границу».

У меня есть конкретное предложение из второго дивизиона Англии. Сейчас они ещё в АПЛ, но я думаю, они вылетят. Я готов к работе во втором дивизионе, если их проект рассчитан на два года. Возможно, я дам согласие», — сказал Сколари.

Фото: Global Look Press

Источник: Omnisport