Луис Энрике: «В Испании за чемпионство борются 4 команды»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате Испании. Специалист уверен, что в чемпионской гонке испанского чемпионата участвуют только 4 команды.

«Для нас прошедшие выходные сложились положительно, мы набрали три очка, благодаря чему можем оказывать давление на тех, кто выше нас в таблице.

Я всегда хочу, чтобы те команды, кто выше нас, проигрывали. Сейчас только середина сезона, в гонке четыре команды, и все заслуженно находятся там, где находятся.

Все они претенденты на титул. Будет глупо списывать кого-то со счетов из первой четверки», – сказал Энрике.

В испанском чемпионате лидерство принадлежит «Реалу». Следом идут «Севилья», «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana