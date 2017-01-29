Луис Энрике: «Судьям нужна помощь»

Главный тренер «Барселоны» высказался по поводу инцидента в матче с «Бетисом». Напомним, что на 76 минуте судья не засчитал гол Неймара.

«Я уже говорил об этом, судьям нужна помощь. Только современная техника поможет избежать подобных инцидентов», — сказал Энрике.

Эпизод случился на 76 минуте встречи. Неймар посылал мяч практически в пустые ворота, но защитник сумел выбить мяч, правда он уже был за линией ворот. Судья проигнорировал возмущение футболистов «Барселоны» и гол не был засчитан. На 90 минуте встречи «каталонцы» все-таки сравняли счет, отличился Луис Суарес.

«Барселона» сократила отставание от «Реала» на 1 очко. Но, у мадридского клуба есть целых 2 матча в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca