Луис Энрике: «Сделаем все возможное для еще одного исторического вечера»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответной игры с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов . Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу туринцев.

«Завтра у нас будут практически те же условия, что и в ответном матче с «ПСЖ». Если они забьют хотя бы один гол, нам нужно будет забивать пять. Мы будем биться до самого конца. Мы сделаем все возможное для еще одного исторического вечера. Не сомневаюсь, что в какой-то момент мы приблизимся к ним по сумме двух матчей», – сказал Энрике.

Матч «Барселона» — «Ювентус» пройдет 19 апреля на «Камп Ноу». Начало игры в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Барселоны»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»