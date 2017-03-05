Луис Энрике: «Противостояние с «ПСЖ» проиграно в первом матче, но мы будем стремиться все исправить»

Вчера «Барселона» забила пять безответных мячей в ворота «Сельты». Главный тренер Луис Энрике после матча поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «ПСЖ».

«ПСЖ» будет сильнее прессинговать нас и не будет обороняться, как «Сельта». Но у нас есть уверенность.

Противостояние проиграно в первом матче, но при большой удаче можно все исправить. Будем стремиться к этому вплоть до последней минуты.

Болельщики поддерживают команду, о чем и дают понять игрокам. Я никогда не видел, что мои футболисты не выкладываются. Именно поэтому в клубе верят в успех и в возможный камбэк – почему нет?» – сказал Энрике.

«Барселона» проиграла в первом матче в Париже со счетом 0:4.

Луис Энрике: «По окончании сезона я покидаю «Барселону»

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com