Луис Энрике подтвердил уход из «Барселоны», Марио Гетце может завершить карьеру, 43% болельщиков против проведения ЧМ-2018 в России. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0 Comments

Луис Энрике

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 2 марта.

1. Луис Энрике: «По окончании сезона я покидаю «Барселону»

2. 43% болельщиков по всему миру против чемпионата мира-2018 в России

3. Марио Гетце может завершить карьеру из-за миопатии

4. Зарплата Валерия Карпина на «Матч ТВ» составит 2 миллиона рублей в месяц

5. Ольга Смородская: «Нужно убрать лимит, тогда будет здоровая конкуренция»

6. Моторный отсек. На кого из центральных полузащитников может рассчитывать сборная России в 2018 году

Фото: Global Look Press

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Антон Муша
Антон Муша
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