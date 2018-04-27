Луис Энрике назвал условие, при котором готов возглавить «Арсенал»

Автор: Михаил Серебряков 0

Luis Enrique

Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике готов возглавить лондонский «Арсенал» при условии, что руководство клуба выделит £ 200 млн на трансферы. Об этом сообщают английские СМИ.

Испанский специалист является главным претендентом на пост, который покидает француз Арсен Венгер. Летом Энрике хочет затеять перестройку состава. Главная трансферная цель испанца — полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» по окончании сезона готово выделить на приобретение новых игроков лишь £ 50 млн.

Другим кандидатом на пост главного тренера является бывший полузащитник лондонцев Патрик Виера, в настоящее время возглавляющий «Нью-Йорк Сити». Также боссы «Арсенала» рассматривают кандидатуру помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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